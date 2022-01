Twee plaatsnaamborden Oud-Alblas teruggevonden

OUD-ALBLAS • Twee van de gestolen plaatsnaamborden van Oud-Alblas werd zondag teruggevonden.

Een inwoners die langs de Heiweg wandelde trof ze daar in het gras aan. De gemeente is ervan op de hoogte gesteld. In de nacht van vrijdag op zaterdag werden de plaatsnaamborden van Oud-Alblas losgeschroefd en weggehaald door onbekenden.