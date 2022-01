Enkele horeca in de regio ging open: ‘Willen niet gezien worden als het probleem’

REGIO • Enkele horecagelegenheden in de regio zijn op zaterdag 15 januari open gegaan om daarmee een statement te maken tegen het coronabeleid van de regering.

In Goudriaan ging restaurant ’t Raadhuis open en in Brandwijk was café Boerenklaas open van 15.00 tot 20.00 uur. In Papendrecht was het terras van restaurant Jut & Jul open totdat agenten langskwamen met het verzoek om te sluiten. Dat was rond 16.00 uur.

In Alblasserdam, waar op vrijdag 14 januari nog een grote demonstratie was tegen de sluiting van niet-essentiële winkels, bleef op zaterdag alles gesloten. Daar deed niemand mee aan de ongecoördineerde landelijke actie waarbij op veel plaatsen horecagelegenheden uit protest de deuren openden.

Buiten de boot

Want bij de versoepelingen die vrijdagavond 14 januari aangekondigd werden, vielen de horeca en de cultuursector als enigen buiten de boot. “Als horeca zijn we te lief geweest, we hebben te weinig onze mond open gedaan. Daarom doen we mee aan deze protestdag en zijn we open”, vertelde Björn Boom van ’t Raadhuis in Goudriaan.

“Het is puur om een statement te maken”, vervolgt hij. De uitbater van het Goudriaanse restaurant is blij met de toezegging dat de horeca waarschijnlijk over tien dagen weer open mag, maar helemaal gerust erop is hij niet. “Wat als de besmettingen weer toenemen? Dan zijn wij weer als eerste de dupe. Daarom moeten we nu een duidelijke statement maken.”

Veilige oplossing

Ook café Boerenklaas in Brandwijk deed om die reden de deur zaterdag open. “Dat we niet langer gezien willen worden als het probleem, maar deel zijn van een veilige oplossing!”, posten zij op Facebook.

John van Krimpen van hotel/restaurant het Wapen van Alblasserdam had ook wel open willen gaan om een statement te maken, maar had al snel door dat niet iedereen in zijn dorp mee zou doen. “Wij zijn gisteren al open geweest tijdens de demonstratie”, vertelt hij zaterdagmiddag 15 januari. “Daarop kregen we veel goede reacties gekregen. We zijn gezien en gehoord en nu is de politiek aan zet.”

Slim gespeeld

Van Krimpen heeft weinig vertrouwen in de landelijke politiek. “Ze hebben het slim gespeeld. Alles mag open behalve de cultuur en de horeca. Die staan er nu weer alleen voor. En de horeca is braaf. Het lijkt wel alsof iedereen murw geslagen is.”

Het Wapen van Alblasserdam gaat zich de komende dagen voorbereiden op een heropening in de loop van de volgende week. John van Krimpen hoopt dat de regering haar belofte aan de horeca om dan te versoepelen zal nakomen. “Maar ik heb er eigenlijk geen vertrouwen in. Het carnaval staat voor de deur en ik ben zeer benieuwd wat de besmettingscijfers de komende dagen gaan doen.”

Optimistisch blijven

Björn Boom van ’t Raadhuis in Goudriaan wil graag optimistisch blijven en hoopt op een snelle heropening van de horeca. Maar hij is van plan om door te gaan met het afgeven van statements als er geen zicht komt op versoepelingen voor de horeca.

“Dan gaan we weer een dag open. Het was afgelopen zaterdag gezellig druk en alles is heel goed verlopen. We hebben gecontroleerd bij de ingang en iedereen hield goed afstand. Dat kunnen we heel goed opnieuw doen!”