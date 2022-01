SGP Molenlanden presenteert verkiezingsprogramma

MOLENLANDEN • Op zaterdag 15 januari heeft SGP Molenlanden hun verkiezingsprogramma gepresenteerd. Het programma werd overhandigd aan verschillende ondernemers in de gemeente. Ook kregen zij een taart overhandigd als hart onder de riem in deze moeilijke tijd.

Het verkiezingsprogramma en de taarten werden aan twaalf ondernemers overhandigd. Juist voor hen is deze tijd een zware periode doordat ze hun deuren hebben moeten sluiten. De taarten werden overhandigd aan een aantal van hen als steun in de rug. En het verkiezingsprogramma als perspectief voor de toekomst.

Wietse Blok: “Zelfstandige ondernemers in het midden- en kleinbedrijf zijn de ruggengraat van onze lokale economie. Zij verdienen de steun van de gemeentelijke overheid. Dat kan door hen te faciliteren en goed met hen te communiceren. Ook moeten zij voorzien worden van goede locaties om groei mogelijk te maken. Regels zijn er om deze bedrijven te beschermen en te reguleren, niet om ze te belemmeren. Dat moet volgens SGP de insteek van alle regelgeving zijn.”

Al eerder werd bekend dat de SGP met de slogan ‘Daad bij het Woord!’ campagne gaat voeren voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart. Corné Egas (lijstrekker SGP Molenlanden) ligt het programma toe: “De SGP staat voor christelijke politiek, betrouwbaarheid en transparantie staan daarbij voorop. Met dit verkiezingsprogramma willen wij er zijn voor iedere inwoner in de gemeente. Wij staan voor een bestuur dat luistert naar wat in de samenleving speelt en daar op deskundige wijze op inspeelt.” Het verkiezingsprogramma heeft veel praktische punten. Ook wil de SGP dat er meer aandacht komt voor onder andere de zwakkere in de samenleving, de veiligheid in de gemeente, woningbouw en de streekeconomie. Het verkiezingsprogramma is te vinden op de website van SGP Molenlanden.