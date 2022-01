Geschrokken na overval in bloemenwinkel in Arkel: ‘Ik ben weggelopen en gaan gillen’

ARKEL • Eigenlijk wil ze er liever niet teveel over praten. “Maar het is goed dat het duidelijk is wat er is gebeurd”, vertelt Arina over de overval die zaterdagochtend 15 januari plaatsvond bij haar winkel Bloemsierkunst Art of Flowers aan het Dokter H. de Vriesplein in Arkel.

“Want er gaan zo snel geruchten rond die niet kloppen”, vertelt ze ‘s middags, nog steeds geschrokken na wat er die ochtend gebeurd is.

Rond half acht deed ze de deur van haar winkel open om aan het werk te gaan. Eindelijk mocht de zaak weer open na de lockdown. “Toen ik me omdraaide stond er ineens een man, onherkenbaar gekleed”, vervolgt Arina. “Hij wilde dat ik met hem naar binnen zou gaan. Hij had tiewraps bij zich. Ik wilde niet en ben weggelopen en gaan gillen.”

“Er kwamen twee andere mannen bij. Ze zaten in een auto die daar vlakbij geparkeerd stond. Ik ben naar de buren gegaan en stond daar bij de deur te gillen. Voor m’n gevoel heeft het uren geduurd, maar in werkelijkheid was het maar heel kort, denk ik. Ze kwamen al snel weer naar buiten en zijn weg gegaan.”

Arina heeft geen wapens gezien en werd al snel opgevangen door mensen die op het gegil afkwamen. Ook de politie was snel ter plaatse. “Die hebben heel goed en prettig gereageerd. Dat was echt lief. Zij krijgen veel stront over zich heen, maar ik wil duidelijk gezegd hebben dat ik heel blij ben met hoe ik door hen behandeld ben.”

De drie verdachten hebben in de korte tijd dat ze in de winkel waren, veel spullen overhoop gegooid. Inmiddels is alles opgeruimd en is de winkel opgegaan. Waarschijnlijk was het de dieven te doen om het postkantoor, dat bij de bloemenwinkel gevestigd is. Ze hebben geen buit gemaakt.

“Ik ben gewoon aan het werk gegaan en hoop het zo snel mogelijk achter me te laten”, vertelt Arina tot besluit.

De winkel is door forensisch specialisten onderzocht op sporen. In de omgeving heeft de politie een buurtonderzoek gehouden. De politie heeft tevens een getuigenoproep gedaan. Wie meer informatie kan geven over de overval, wordt dringend verzocht contact op te nemen met de politie.