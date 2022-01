Vreedzame maar duidelijke demonstratie in Alblasserdam: ‘Wij zijn het zat!’

ALBLASSERDAM • In Alblasserdam wordt op vrijdag 14 januari actie gevoerd tegen de beperkende coronaregels voor ondernemers.

De start was op De Dam in Alblasserdam met een toespraak van Gert-Jan van Dommelen, voorzitter van winkeliersvereniging Dam-Plantageweg. Daarna volgde een work-out op het parkeerterrein in het midden van de weg.

Intussen waren vrijwel alle winkels opengegaan en was het gezellig druk. De ondernemers schonken koffie en thee en gingen het gesprek aan met elkaar en met bezoekers.

Mooi opgezet

“Dat is heel mooi opgezet”, is de mening van Jan van Zessen van DA Van Zessen. “Het is een duidelijke statement waar wij ook helemaal achter staan. We waren even bang dat deze demonstratie misschien gekaapt zou worden door actiegroepen die de boel zouden gaan verstoren, maar dat is gelukkig niet gebeurd.”

Ook vanuit de politiek en het gemeentebestuur zijn instemmende geluiden te horen. D66-voorman Ramon Pardo was aanwezig bij de start van de demonstratiedag en ook burgemeester Jaap Paans was erbij.

Ventiel

“Het is een ventiel dat open gaat. Het is goed om daar ruimte voor te geven”, reageerde hij op vragen van de pers. En: “Het is code zwart voor de ondernemer.”

Normaal gesproken zou de gemeente moeten handhaven op de openstelling van de winkels, maar omdat dit gebeurde onder het mom van een demonstratie werd het oogluikend toegestaan.

“Als het te druk wordt, dan moeten we ingrijpen, maar daar ga ik vooralsnog niet vanuit”, vertelde burgemeester Paans aan het begin van de dag.

De dupe

John van Krimpen is één van de ondernemers die waarschijnlijk ook na de persconferentie van vanavond de dupe blijft. Zoals het ernaar uitziet mogen alle winkels en de sport weer open, met uitzondering van de horeca en de cultuursector.

“Het is onacceptabel dat we weer niet in de prijzen vallen”, vertelde hij voor de camera van WNL Nederland. “Ik hoop dat iedereen solidair is met de horeca en dat de boodschap is dat we met z'n allen open moeten gaan. We zijn er klaar mee. De regering heeft laten zien dat ze alles heel snel dicht kunnen gooien, dat hebben we gezien voor de Kerstdagen, toen we lekker volgeboekt zaten en alles konden afzeggen. Nu moeten ze ook laten zien dat ze alles ook weer heel snel open kunnen doen.”