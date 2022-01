Ada den Ouden na bijna 50 jaar met pensioen bij gemeente Molenlanden

MOLENLANDEN • Woensdag 12 Januari 2022 was de laatste werkdag voor Ada den Ouden bij gemeente Molenlanden. De Bleskensgraafse heeft daar ruim 49 jaar gewerkt.

In die tijd heeft zij drie gemeentelijke fusies, zes burgemeesters en zeven gemeentesecretarissen meegemaakt.

Ze is begonnen op 1 januari 1973 bij de Gemeenschappelijke Dienst Bouw- en Woningtoezicht en Gemeentewerken in de gemeenten Bleskensgraaf, Oud-Alblas en Streefkerk. In de jaren die volgden heeft Ada op verschillende afdelingen gewerkt, zoals financiën, bestuurssecretariaat, communicatie en facilitaire zaken.

Door haar jarenlange opgedane kennis en ervaring heeft Ada veel collega’s bij de gemeente kunnen helpen. Ze zal zeker worden gemist. Nu mag ze gaan genieten van haar welverdiende pensioen.