‘Het doet heel veel pijn om dit te moeten aanzien’

ALBLASSERDAM • Haarmode Willem in Alblasserdam is één van de winkels die op vrijdag 14 januari open gaat, ondanks de lockdown.

Dochter Babette (15) van eigenaar Willem den Bleker legt uit waarom dat gebeurt en waarom er zoveel mogelijk aandacht moet komen voor de benarde situatie waarin ondernemers van ‘niet essentiële winkels’ zich bevinden.

“Door deze lockdown worden wij helaas nu voor de derde keer getroffen en dit heeft gevolgen voor zowel mijn vader als ons hele gezin. Wij, en dan heb ik het over mij en mijn zus, ervaren alle stress mee die mijn ouders hebben en maken ons grote zorgen. Wij zijn namelijk bang dat mijn vader dadelijk zijn deuren zal moeten sluiten en dat terwijl hij al ruim 25 jaar hard gewerkt heeft om alles op te bouwen; namelijk 10 salons.”

“Het doet mij pijn, heel veel pijn om dit te moeten aanzien en ik wil wat doen. Nu kan ik financieel niks doen omdat ik ook nog maar een kind ben, maar ik kan wel andere mensen om hulp vragen. Dus bij deze wil ik jullie hulp vragen”, zo richt Babette zich onder meer tot de Klaroen.

Op vrijdag 14 januari opent Haarmode Willem de deuren van de kapsalon aan het Meidoornpad 10 in Alblasserdam. Op zaterdag 15 januari gaan ook de overige salons weer open, ongeacht het advies van het OMT en de beslissing die de regering op vrijdagavond 14 januari bekend zal maken tijdens de corona persconferentie.

Babette: “Wie weet mogen we straks weer open gaan, maar dan nog is het belangrijk dat iedereen weet dat dit echt nooit meer moet gebeuren. Het geeft zoveel schade! Dit heeft aandacht nodig. Niet alleen voor ons, maar ook voor alle andere ondernemers in Nederland.”

Willem weet overigens af van de actie van zijn dochter en staat daar helemaal achter.

Haarmode Willem heeft in de regio vestigingen in onder meer Arkel, Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht, Nieuw-Lekkerland, Gorinchem, Papendrecht en Alblasserdam.