Leerlingen in Molenlanden beleven de geschiedenis van de Oude Hollandse Waterlinie

• Kinderen worden meegenomen in een verhaal over de Oude Hollandse Waterlinie.

MOLENLANDEN • 350 jaar geleden, in het jaar 1672, keerde het tij. Het ooit zo rijke Holland leek verloren, het volk reddeloos, redeloos en radeloos. Tot wij ons eigen water als wapen inzetten en de vijand wisten te stoppen. Van het Muiderslot tot aan Slot Loevestein deed de Oude Hollandse Waterlinie haar werk.

Om het onderwijs te verbinden met het erfgoed van de Oude Hollandse Waterlinie, wordt in de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Molenlanden, Krimpenerwaard en Gorinchem een duurzaam en lokaal educatieproject ontwikkeld voor groep 7 en 8. Ook in de gemeenten Gouda en Nieuwkoop wordt waarschijnlijk een lokale versie van dit project samengesteld voor hun eigen basisscholen.

De beleving centraal

‘Pas als je het weet, dan zie je het’. Dat geldt ook voor sporen van het verleden in het landschap, in je eigen omgeving, dorp of stad. Het educatieproject bestaat uit drie lessen. De kern is een bezoek aan een locatie van de Oude Hollandse Waterlinie of een gastles van een theaterprofessional in de klas. Bijzonder aan het project is dat de lokale omgeving en de beleving van de leerling centraal staan.

Molenlanden test als eerste

Scholen en lokale erfgoedorganisaties werken actief mee aan de ontwikkeling van het project. Hierdoor sluit het goed aan bij het curriculum van de school, de belevingswereld van de leerlingen en de dagelijkse praktijk. In november 2021 zijn in Molenlanden de eerste lessen door leerkrachten getest.

“De gebeurtenissen rondom de Oude Hollandse Waterlinie in het Rampjaar 1672 zijn belangrijk voor onze geschiedenis en daarom ook voor onze identiteit in het heden. Het mooie van deze lessenserie is dat ieder kind én enorm veel leert over de lokale geschiedenis én door de afwisselende werkvormen zijn/haar eigen talenten in kan zetten!”, vertelt Daniël Weppelman. Hij is derdejaars student aan de Pabo.

In het voorjaar gaat in Bodegraven-Reeuwijk en Molenlanden het educatieproject als eerste van start en zullen de verhalen van de Oude Hollandse Waterlinie na 350 jaar weer herleefd worden door de jeugd.