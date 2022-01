Mogelijk vier in plaats van drie bommen onder kruispunt N214/N216; gevolg van bombardement in januari 1945

• Het kruispunt in 1945, met duidelijk zichtbaar de kraters van de bominslagen. (Foto: Aangeleverd)

• Het kruispunt in 1945, met duidelijk zichtbaar de kraters van de bominslagen. (Foto: Aangeleverd)

ALBLASSERWAARD • Een bombardement van Spitfires begin 1945 zorgt bijna tachtig jaar later voor een jaar vertraging van de aanpak van de kruising van N214 en de N216.

Op 4 januari 1945 vertrokken Spitfire jachtbommenwerpers van het 332 (Norwegian) Squadron van de Royal Air Force voor een aanval op de locatie waar nu het hoge kruispunt is. De provincialewegen N214 en N216 zijn pas aangelegd in de jaren vijftig, maar ook toen was er al een weg tussen Groot-Ammers en Gorinchem. De geallieerden vonden de route blijkbaar belangrijk genoeg om deze buiten gebruik te stellen.

De Noorse piloten wierpen hun bommen af op de weg; na afloop werd aan alle piloten gevraagd welke schade was aangericht en of hun bommen waren afgegaan. Daarnaast ging een fotoverkenningsvliegtuig de lucht in om de schade te fotograferen. “Uit die luchtfoto’s valt dan ook af te leiden hoeveel bomkraters er zijn”, licht een woordvoerder van de provincie toe.

Explosieven

Informatie die cruciaal is voor het bureau- en archiefonderzoek naar niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. “Voor alle civiele projecten moet dat tegenwoordig uitgevoerd worden. Dat is nu dus ook gebeurd voor de aanpak van de de kruising van de N214 en N216.”

De hoeveelheid kraters op de luchtfoto’s is in dit onderzoek vergeleken met het aantal bommen dat de Spitfires op 4 januari 1945 afwierpen. “In dit geval zijn er met zekerheid door alle vliegtuigen van het Squadron 332 bommen van 250 kilo afgeworpen en zijn er minder bomkraters te zien op de luchtfoto’s dan er bommen zijn afgeworpen.”

Blindgangers

De telling leverde voldoende informatie op om te concluderen dat er mogelijk vier niet onplofte bommen, blindgangers, onder en in de buurt van het kruispunt kunnen liggen. Er zal verder onderzoek naar de aanwezigheid van de explosieven uitgevoerd gaan worden. Hoe en wanneer is nog niet bekend.