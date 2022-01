Speelgoedbank Gorinchem opent deuren voor minima opa’s en oma’s

GORINCHEM/REGIO • Opa’s en oma’s die in minima positie zitten zijn vanaf dit jaar ook welkom om bij de Speelgoedbank Gorinchem speelgoed op te halen voor hun kleinkinderen.

De Speelgoedbank heeft tijdens de feestdagen regelmatig de vraag gekregen van grootouders of ook zij speelgoed kunnen krijgen voor hun kleinkinderen. Aan dat verzoek wilt de Speelgoedbank gehoor geven.

“In gesprekken met minima grootouders merken wij op dat ze zich vaak uit schaamte isoleren. De opa’s en oma’s gaan liever op bezoek bij hun kinderen, dan dat ze bezoek ontvangen.” laat Coby Dekker, voorzitter Speelgoedbank Gorinchem weten.

“De reden dat ze zichzelf isoleren heeft ermee te maken dat ze met hun AOW geen geld hebben om speelgoed aan te schaffen voor thuis. Ook durven deze grootouders uit schaamte hun eigen kinderen niet om speelgoed te vragen.”

Door de grote donaties aan speelgoed, ziet het bestuur van Speelgoedbank Gorinchem de kans om naast ouders en hun kinderen ook deze groep grootouders te ondersteunen. “Grootouders kunnen speelgoed lenen tot de kleinkinderen erop uitgekeken zijn. Daarna kunnen ze het speelgoed ruilen voor speelgoed wat aansluit op de wens van de kleinkinderen.” vertelt Coby Dekker. Ook gaan we onderzoeken of grootouders in de toekomst hun kleinkinderen mee kunnen nemen op een dagje uit.

Grootouders die geen geld hebben om speelgoed aan te kunnen schaffen kunnen zich aanmelden bij Speelgoedbank Gorinchem aan de Gasthuisstraat 34 elke woensdag, vrijdag of zaterdag tussen 10:00 en 16:00 uur of een mail sturen naar info@speelgoedbankgorinchem.nl. “Wij controleren wel of de grootouders aanspraak maken op de regeling.” vertelt Coby Dekker.

Speelgoedbank Gorinchem staat open voor minima uit Gorinchem, VijfHeerenlanden, Altena, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden en West-Betuwe.