Minder dan 1 procent schade Oud & Nieuw in Molenlanden verhaald op daders

MOLENLANDEN • In de gemeente Molenlanden is in de afgelopen vijf jaren minder dan 1 procent van de schade tijdens Oud & Nieuw verhaald op de daders.

Dat meldt de gemeente Molenlanden in een reactie op vragen die vorige week zijn gesteld door de ChristenUnie.

Alleen na de jaarwisseling van 2015 op 2016 kon de gemeente 700 euro terugvorderen na een schade. Tijdens de jaarwisseling van 2018-2019 waren er meerdere branden in ondergrondse containers. Bij één van die branden kon de schade verhaald worden op de daders. Omdat dit echter een eigendom betreft van Waardlanden, is deze schade buiten de gemeente omgegaan.

Bij de overige jaarwisselingen was onvoldoende daderindicatie om schade te verhalen. Voor de schade van de afgelopen jaarwisseling wordt door politie en gemeente nog actief gewerkt aan het opsporen van daders, indien mogelijk ook met gebruik van informatie van inwoners. Over schadeverhaal naar aanleiding van de laatste jaarwisseling is daarom nog geen uitsluitsel te geven.

Het gebeurt incidenteel ook dat er door het jaar heen schade aangericht wordt, soms ook door vuurwerk. Afgelopen jaar is het gelukt voor 1925 euro aan schade te verhalen. Een ander geval van schadeverhaal van het afgelopen jaar loopt nog.

In totaal is dus slechts 700 euro schade verhaald op daders, terwijl er in de vijf jaren voor de jaarwisseling van 2021-2022 in totaal ongeveer 90.000 euro aan jaarwisselingsschade te betreuren viel in Molenlanden. Dat is afgerond 0,8 procent.

De schade tijdens de laatste jaarwisseling in Molenlanden bedroeg 24.310 euro.