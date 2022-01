Gratis pont tijdens onderhoud aan fietspad Merwedebrug N3 bij Papendrecht

PAPENDRECHT • Van 31 januari 2022 tot en met 30 april 2022 is het fietspad op de Merwedebrug bij Papendrecht (N3) in beide richtingen afgesloten voor onderhoudswerkzaamheden.

Tijdens de afsluiting vaart er daarom doordeweeks vanaf 06.15 uur tot 18.00 uur elk half uur een gratis veerpont tussen Dordrecht en Papendrecht. Met deze gratis veerpont probeert Rijkswaterstaat de vertraging voor (brom)fietsers zo beperkt mogelijk te houden. Op zaterdag vaart de pont tussen 08.00 uur en 17.45 uur. Hiervoor komen twee tijdelijke aanlegsteigers bij de brug tussen Papendrecht Huys te Merwede en Dordrecht Kerkeplaat (ruïne Huis de Merwede).

De dienstregeling van de pont is te vinden op borden bij de steigers (zie bijlage) en via de website van de vervoerder Riveer (www.riveer.nl/veerverbinding-papendrecht-dordrecht).

Verschillende routes

Met de gratis veerpont zijn er voor (brom)fietsers straks verschillende alternatieve routes. Zij kunnen gratis met de pont tussen Huys te Merwede Papendrecht en Dordrecht Kerkeplaat (ruïne Huis de Merwede). Ook kunnen zij de reguliere waterbuslijn 22 tussen Papendrecht en Dordrecht nemen of omfietsen via de Baanhoekbrug.

Op bijgevoegd kaartje is de vaarroute van de veerpont aangegeven. Daarop staan ook de fietsroutes naar de pont. Op de Kerkeplaat legt de gemeente Dordrecht een tijdelijk vrijliggend fietspad aan.

Algemene informatie over de omleidingsroutes voor fietsers is te vinden op de website van Ways2Go: https://ways2go.nl/nl/werk-aan-de-weg/merwedebrug of via www.N3werkzaamheden.nl.

De veerverbinding wordt uitgevoerd door Riveer, in opdracht van Rijkswaterstaat. Voor actuele informatie over de tijdelijke pontverbinding kunnen (brom)fietsers een app gebruiken: de Riveer app. Deze is gratis te downloaden via de Apple Store of Google Play. Hier is ook de dienstregeling te vinden. De app stuurt een pushbericht als de vaartijden van de pont veranderen of als de pont vanwege slechte weersomstandigheden tijdelijk niet kan varen. Ook op de website van Riveer is meer informatie te vinden.

Werkzaamheden

Aannemer Hollandia Services vervangt in opdracht van Rijkswaterstaat de oude houten balken voor nieuwe balken en brengt een nieuwe verflaag aan op de stalen oplegpunten die vrijkomen bij het verwijderen van de oude balken. De nieuwe houten balken worden tenslotte voorzien van een rode asfaltlaag. De werkzaamheden vinden alleen plaats aan het fietspad, niet op de weg.

Er wordt gedurende drie maanden gewerkt vanaf een ponton op het water. Hollandia Services maakt voor dit project vlak voor 31 januari een projectpagina aan in De BouwApp. Deze app is gratis te downloaden via de Apple Store (iOs) of Google Play (Android). Wie zich aanmeldt in deze app voor ‘Vervanging fietspad Papendrechtsebrug’ blijft op de hoogte van de bouwwerkzaamheden en de planning.

Stremming scheepvaart

De onderhoudswerkzaamheden starten met het fietspad op de basculebrug. Hierdoor wordt de brug niet bediend voor de hoge scheepvaart van maandag 31 januari 2022 tot en met zondag 27 februari 2022.

Er zijn steeds twee onderdoorvaartopeningen voor lage scheepvaart beschikbaar. Gedurende deze periode geldt er een hoogte- en breedte beperking. De scheepvaart wordt onder andere geïnformeerd via de berichten aan de scheepvaart (BAS-bericht).