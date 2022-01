SGP overhandigt kistjes mandarijnen aan alle basisscholen in Molenlanden

MOLENLANDEN • Op de eerste schooldag na de kerstvakantie werden alle basisscholen in Molenlanden door de SGP voorzien van een kist met mandarijnen.

De SGP deed dit om het personeel een hart onder de riem te steken in deze onzekere tijd. De SGP is blij met alle leerkrachten en leraren die elke dag klaar staan voor de kinderen om hen voor te bereiden op de volgende stappen in de maatschappij. De actie werd door veel scholen positief ontvangen!