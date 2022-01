Nieuwe voorzitter en nieuw lid voor Raad van Toezicht Syndion

REGIO • Sjaak Kranendonk is vanaf 1 januari 2022 de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van Syndion, organisatie voor dienstverlening en ondersteuning aan mensen met een beperking. Hij volgt Jeanette Schenk op, zij was de afgelopen periode waarnemend voorzitter.

Schenk blijft als vice-voorzitter lid van de Raad van Toezicht. Daarnaast is Marc Dijkstra per 1 januari toegetreden als toezichthouder bij Syndion. Hiermee bestaat de huidige Raad van Toezicht uit vijf leden, namelijk Sjaak Kranendonk, Jeanette Schenk, Marc Dijkstra, Marjan Visser en Paul Nijssen.

Sjaak Kranendonk (67) is al vier jaar lid van de Raad van Toezicht van Syndion en voorzitter van de Auditcommissie. Naast Syndion is Sjaak voorzitter van de RvC van een familiebedrijf in de agrarische sector en voorzitter van de Raad van Advies van een winkelketen voor dier en tuin. Tot aan zijn pensioen in 2018 was hij bijna 30 jaar actief in de retail.

Kranendonk: “Door het onverwachte vertrek van twee leden van de Raad, waaronder de voorzitter, en de nog geplande wijzigingen in 2022 hebben we plotseling een bijna geheel nieuwe bezetting. Door als langst zittend lid het voorzitterschap in te vullen kan de continuïteit van beleid van de Raad van Toezicht gewaarborgd worden.“

Marc Dijkstra (56) is per 1 januari toegetreden tot de Raad van Toezicht van Syndion. Dijkstra is een bevlogen ondernemer en commissaris, met jarenlange bestuurlijke ervaring.

Dijkstra startte zijn carrière ooit in de financiële dienstverlening. Na 15 jaar stapte hij over naar de zakelijke dienstverlening en sinds eind 2012 is hij zelfstandig ondernemer. Naast deze drukke werkzaamheden is Dijksta al zo’n 20 jaar werkzaam als toezichthouder in verschillende sectoren. Toetreden tot de RvT van Syndion is voor Dijkstra een logische stap. “Als toezichthouder heb ik veel ervaring in de zorg. Daarnaast heb ik een persoonlijke link met mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Bovendien is Syndion actief in mijn eigen omgeving.”

Syndion is een zorgaanbieder die mensen met een beperking ondersteunt zodat zij op hun eigen manier kunnen deelnemen aan de samenleving en zelf keuzes kunnen maken. De vraag van de cliënt is bepalend voor het aanbod van Syndion. Syndion biedt ondersteuning bij wonen, scholing en dagbesteding in drie regio’s: Drechtsteden, Alblasserwaard en het Rivierengebied.