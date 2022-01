Plan De Hoeken komt op tafel bij commissievergadering Molenlanden

HOORNAAR • De laatste ontwikkelingen rond gebied De Hoeken in Hoornaar worden door de gemeenteraad besproken tijdens de commissievergadering in februari. Dat gebeurt op verzoek van SGP, CDA en Progressief Molenlanden.

Dat bleek dinsdag tijdens de commissievergadering. De partijen willen het college bevragen over de beslissing om geen woningbouw in De Hoeken toe te staan, maar wel ruimte te geven voor zes vrijstaande woningen net buiten deze locatie in het dorp.

Voor Doe Mee! Molenlanden is deze zet niet nodig, zo stelde raadslid Berend Buddingh’. “Wij complimenteren het college met dit besluit. Hiermee wordt gehoor gegeven aan de petitie met 1200 handtekeningen uit Hoornaar, Hoogblokland en Noordeloos, waarmee de inwoners pleiten voor het tegenhouden van woningbouw in De Hoeken.”