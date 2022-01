Mysterieuze vondst van vijf auto’s in rivier bij Kinderdijk

KINDERDIJK • In de rivier bij Kinderdijk zijn vijf auto’s ontdekt op de bodem van de rivier de Lek. Vier auto’s lagen aan de Kinderdijkse kant en één auto ligt aan de overkant, bij Krimpen aan de Lek, ter hoogte van de aanlegplaats van de veerpont.

Hoe de voertuigen in de rivier terecht zijn gekomen en waarom ze daar zijn achtergelaten, is nog een raadsel.

Oude auto’s

Vooralsnog lijkt het erop dat de voertuigen er al langere tijd liggen. Het betreft vrij oude auto’s, weet het bergingsbedrijf. De wagens kwamen in beeld na een melding over een obstakel in het water. Peilingen gaven aan dat er meerdere voertuigen op de bodem lagen.

Maandag 10 januari 2022 zijn de eerste drie auto’s geborgen. Hierbij werd gebruik gemaakt van duikers.

De berging van de andere twee auto’s volgen later deze week. Daarna wordt nader onderzoek gedaan naar de opmerkelijke vondst. Mochten daar bijzonderheden naar voren komen die wijzen op strafbare feiten, dan zal ook de politie een onderzoek gaan instellen.

Een andere optie is dat nog onbekende personen de auto’s in de loop van de jaren in de rivier hebben gedumpt, om ze niet te hoeven afvoeren.