Molenlanden werkt aan plan tegen tekort aan begraafplaatsen

MOLENLANDEN • Er dreigt een tekort aan begraafplaatsen in diverse kernen in de gemeente Molenlanden en daarom werkt de gemeente hard aan een plan om te kunnen blijven begraven in elke kern waar nu begraafplaatsen zijn.

Dat meldt de gemeente Molenlanden in een reactie op vragen die hierover gesteld zijn door de fractie van het CDA. Deze partij had signalen opgevangen dat de capaciteit van de begraafplaatsen in met name Hoornaar en Giessenburg, mede vanwege de oversterfte door covid, onvoldoende zou zijn.

Op de begraafplaatsen Hoornaar en Giessenburg zijn ten opzichte van het gemiddelde in 2020 en 2021 bovengemiddeld veel nieuwe particuliere graven uitgegeven. In Hoornaar zijn 16 nieuwe graven uitgegeven, waar het jaarlijks gemiddelde op 3 lag. In Giessenburg zijn 30 nieuwe graven uitgegeven, waar het jaarlijks gemiddelde op 6 lag.

Door af te wijken van de beoogde herinrichting kunnen in Hoornaar extra particuliere graven in gebruik worden genomen. In Giessenburg zijn termijnen van diverse algemene begraaflagen verlopen, die die ingezet zouden kunnen worden als particuliere graven.

Verder meldt de gemeente dat alleen bij een extreme uitgifte van graven een tekort op de begraafplaatsen zal zijn in Hoogblokland, Groot-Ammers en Wijngaarden. Ook de begraafplaatsen in Noordeloos, Brandwijk en Molenaarsgraaf worden genoemd als risico. In de overige kernen worden geen problemen verwacht met de capaciteit aan begraafplaatsen.

De gemeente werkt aan een integraal plan voor de begraafplaatsen, dat naar verwachting in mei of juni gereed zal zijn. Het is daarbij de bedoeling dat lokaal begraven overal mogelijk blijft. Waar nodig moet er dan uitgebreid worden. Voor een aantal kernen waar uitbreidingsmogelijkheden bij de huidige begraafplaatsen niet beschikbaar zijn, zoals in Molenaarsgraaf en Noordeloos, ligt een uitdaging.