Burgemeester Segers pleit voor brief álle gemeenten aan kabinet voor openstelling winkels

MOLENLANDEN • Een verzoek van het CDA om namens de gemeente Molenlanden per brandbrief bij minister-president Mark Rutte te pleiten om de coronalockdown voor winkels op te heffen, vond deze week geen gehoor bij burgemeester Theo Segers. Hij zet zich in voor een schrijven namens álle gemeenten en burgemeesters in Nederland.

Dat bleek dinsdag tijdens de commissievergadering. CDA-raadslid Dagmar van den Heerik vroeg de burgemeester om namens Molenlanden een brandbrief te schrijven. “Het water staat onze ondernemers emotioneel en financieel tot aan de lippen. Wij willen er zo voor pleiten dat winkels op een veilige manier de deuren weer mogen openen.”

Een oproep die burgemeester Segers heel goed begreep. “Met dit onderwerp ben ik de afgelopen tijd ook druk bezig geweest. Maar het lijkt me niet heel verstandig om als Molenlanden een brief te sturen. Mijn inspanningen zijn erop gericht om namens alle gemeenten en burgemeesters het kabinet te vragen de winkels te openen. Dat is een veel krachtiger signaal.”

Vereniging Nederlandse Gemeenten

Donderdag 14 januari komt dit onderwerp aan bod in een vergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. “Dan zullen wij voor dit voorstel pleiten. Hetzelfde geldt voor onze Veilligheidsregio. Met de tien burgemeesters komen we donderdag samen en zal ik dit voornemen ook naar voren brengen.”