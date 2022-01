Burgemeester Segers: geen strengere regels voor carbidschieten in Molenlanden

MOLENLANDEN • Het aanpassen van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor het verder regelen van het carbidschieten is wat betreft burgemeester Theo Segers niet nodig in de gemeente Molenlanden.

Dat stelde hij dinsdag in de commissievergadering. Aan de orde kwamen de klachten over het carbidschieten tijdens de afgelopen viering van oud en nieuw. Een van de betrokkenen, een inwoner van Groot-Ammers, sprak ook in. Zijn vraag was of de APV aangepast zou kunnen worden om inwoners én dieren te beschermen tegen de overlast van deze jaarlijkse gewoonte.

Burgemeester Segers toonde begrip voor de problematiek, maar wees wel op het feit dat het handhaven van strengere regels niet gemakkelijk zou zijn. “Ik hoop en vertrouw erop dat het mooie gebruik van het carbidschieten door kan gaan en dat de betrokkenen onderling goede afspraken kunnen maken.”