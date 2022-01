Raad van State geeft groen licht voor woningbouw Het Bos in Meerkerk

MEERKERK • De Raad van State heeft groen licht gegeven voor woningbouwplan Het Bos in Meerkerk.

Het bestemmingsplan voor woningbouwplan Het Bos in Meerkerk was november 2020 al vastgesteld door de gemeente Vijfheerenlanden. Hiertegen was door twee omwonenden beroep aangetekend. De Raad van State heeft dit beroep nu ongegrond verklaard, waardoor het plan uitgevoerd kan worden.

Aanleiding voor het beroep was dat de twee omwonenden verwachtten dat hun woongenot zou worden aangetast. Zij maakten zich zorgen over het aantal parkeerplaatsen en over de verkeersveiligheid.

Om de nieuwe woningen te kunnen bereiken wordt de bestaande straat Het Bos verlengd. Uit meerdere verkeersonderzoeken is gebleken dat de verlenging van Het Bos de meest geschikte en veilige manier is om dit deel van Meerkerk te ontsluiten. Het Bos blijft een doodlopende straat voor autoverkeer. Wel wordt er voor langzaam verkeer (voetgangers en fietsers) een verbinding met de Zouwendijk gemaakt. Uit de verkeersonderzoeken blijkt dat de verkeerssituatie niet onaanvaardbaar wordt door dit woningbouwplan en dat er voldoende extra parkeerplaatsen zijn ingepland, zo oordeelt de Raad van State.

Blij met uitspraak

Wethouder Huib Zevenhuizen is blij met deze uitspraak. “In Het Bos in Meerkerk is ruimte voor een bescheiden uitbreiding van het dorp. Hier worden 11 koopwoningen gebouwd. Een vrijstaande woning en 10 twee-onder-een-kapwoningen. De doelgroep voor de twee-onder-een-kapwoningen zijn senioren en die woningen zijn hard nodig, gezien de actuele woningbehoefte in Meerkerk. Ook in de Woonvisie staat de wens van de gemeente om meer seniorenwoningen te realiseren in Meerkerk.

Ik begrijp de zorgen van de omwonenden over het verkeer en parkeren. Daarom hebben we door twee gerenommeerde bureaus onderzoek laten doen. De Raad van State heeft nu geoordeeld dat dit zorgvuldig is gedaan en dat de plannen door kunnen gaan. In het vervolgproces gaan we uiteraard in overleg met de omgeving de verkeerssituatie bekijken.”

Uitwerking van de plannen

De plannen voor zowel de woningen als de buitenruimte worden nu verder uitgewerkt door de projectontwikkelaar Thuis in Bouwen uit Meerkerk. De 10 grondgebonden seniorenwoningen hebben één bouwlaag met een kleine eerste verdieping/zolder. Ze worden ongeveer 85 vierkante meter groot en op de begane grond kan een volledig woonprogramma gemaakt worden. De vrijstaande woning krijgt twee bouwlagen met een kap en een oppervlakte van ongeveer 90 vierkante meter.

De ontwikkelaar zal op een later moment, wanneer de plannen verder gevorderd zijn, bekend maken wanneer de eerste woningen in verkoop gaan en een indicatie van de prijzen voor de woningen geven. Meer informatie over Het Bos staat op www.vijfheerenlanden.nl/woningbouw.