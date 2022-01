Nieuwe mijlpaal voor Vakantiepark Molenwaard; eerste paal voor uitbreiding

OTTOLAND • Fien en Teun hebben op maandag 10 januari de eerste paal geslagen voor een nieuw gedeelte van Vakantiepark Molenwaard, dat in de zomer van 2022 in gebruik genomen zal worden. In dit gedeelte zullen nieuwe accommodaties en verschillende faciliteiten komen.

In de nieuwe ontwikkelingsfase wordt het nieuwe hart van het vakantiepark gerealiseerd op een tot op heden nog onbebouwd stuk grond op het park. In totaal komen er 17 accommodaties bij. Zowel accommodaties voor kleinere gezelschappen, als accommodaties voor grotere gezelschappen.

Naast accommodaties zullen er ook nieuwe faciliteiten bijkomen. Zo wordt er een Speelschuur gerealiseerd, waar kinderen ook op minder mooie dagen overdekt kunnen spelen. Daarnaast komt er een cafetaria en een ijssalon. Aan de voorkant van de nieuwe eetgelegenheden kunnen gasten gezellig zitten op een terras en hebben zij uitzicht over het nieuwe fonteinenplein.

Nu de eerste paal geslagen is, is de bouw officieel van start gegaan. Voor gasten van Vakantiepark Molenwaard betekent dit niet dat ze daar hinder van zullen hebben tijdens hun vakantie. Sterker nog, er zijn kleine graafmachines neergezet waardoor de kleinsten mee kunnen helpen met bouwen. Zo maakt Vakantiepark Molenwaard ook van bouwwerkzaamheden een beleving.

De nieuwe faciliteiten en accommodaties zullen in gebruik genomen kunnen worden vanaf 1 juli. Het is nu al wel mogelijk on deze accommodaties te boeken. De ontwikkelingen op vakantiepark Molenwaard zijn te volgen via de website www.vakantieparkmolenwaard.nl/nieuweontwikkelingen.