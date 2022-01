Utrechtse burgemeesters: ‘Steun ondernemers meer óf versoepel’

PROVINCIE UTRECHT • De burgemeesters van de provincie Utrecht, onder wie burgemeester Sjors Fröhlich van de gemeente Vijfheerenlanden, doen in een gezamenlijke verklaring een noodkreet aan het kabinet.

Ze zeggen dat het water aan de lippen staat bij ondernemers in de zogenoemde niet-essentiële detailhandel. Voor hen is meer financiële steun nodig, vinden de burgemeesters. Óf "een verantwoorde versoepeling van bestaande maatregelen", zo is te lezen op de website van RTV Utrecht.

Onder niet-essentiële detailhandel vallen bijvoorbeeld kledingwinkels, woonwinkels en tuincentra. Zij krijgen nauwelijks steun van het kabinet, zegt Sharon Dijksma. Zij is naast burgemeester van Utrecht ook voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht, een samenwerkingsverband van alle Utrechtse gemeentes.

Dijksma zegt tegen RTV Utrecht dat veel ondernemers failliet (dreigen te) gaan. "Sommigen hebben hun hele pensioenspaarpot opgegeten en staan op rand van omvallen. Terwijl ze geen idee hebben wanneer ze weer open kunnen. De eerste lockdowns konden ze nog opvangen, maar deze niet meer."

Belangrijk!??



Burgemeester Dijksma doet oproep aan kabinet: ‘Houd oog voor winkeliers en andere ondernemers’ https://t.co/1bLy3sOHRX — Sjors Fröhlich (@SjorsFrohlich) January 10, 2022

Een paar dagen terug deed de Veenendaalse burgemeester Gert-Jan Kats een soortgelijke oproep. "Nog langer omzet missen kan nu echt een faillissement betekenen", schreef hij. "En dat is voor deze ondernemers een zakelijk en persoonlijk drama."

Het huidige maatregelenpakket loopt tot aanstaande vrijdag. Het is op dit moment nog niet bekend wanner het kabinet een nieuwe corona-persconferentie houdt.

De Utrechtse burgemeesters spraken overigens niet alleen over de problemen voor ondernemers, zo blijkt uit een bericht van burgemeester Fröhlich op Twitter.