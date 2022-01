Kim Putterslezing op 26 januari in Hardinxveld-Giessendam

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Vanuit de raadzaal van het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam wordt op woensdagavond 26 januari de achtste Kim Putterslezing gegeven.

Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, zal ingaan op ‘de stand van ons land’ en de vraag hoe het met de Nederlandse samenleving gaat. Maar vooral op wat maatschappelijke kwesties als de (jeugd)zorg, de veranderende arbeidsmarkt, corona en inclusiviteit betekenen voor regio’s en gemeenten. En hoe is het gesteld met het vertrouwen van burgers in de overheid? Waar liggen kansen voor een zogenaamd ‘lokaal sociaal contract’ waarbinnen overheden, bedrijven en instellingen rekening houden met wat beleid voor burgers betekent? In de opmaat naar de gemeenteraadsverkiezingen neemt Kim Putters bezoekers in zijn lezing graag mee in deze vraagstukken.

In december 2013 organiseerde de gemeente Hardinxveld-Giessendam de eerste Kim Putterslezing die destijds vanuit waardering door de regio-burgemeesters aan hem is geschonken. Vanaf dat moment rouleert de Kim Putterslezing jaarlijks tussen diverse gemeenten in de regio’s Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en de Drechtsteden. Dit maakt de lezing een waardevolle, regionale verbinder en een mooie aanleiding om de kennis en sociale visie van Kim Putters over de samenleving en politiek terug te brengen naar zijn ‘thuisfront’.

Kim Putters is directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau en een bevlogen bestuurder die in de periode 2002 tot 2012 raadslid was van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. De lezing vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam maar is ook via een livestream te volgen.

Het programma start om 19.30 uur met een inloop. Om 20.00 uur is er een welkomstwoord door burgemeester Dirk Heijkoop, waarna Kim Putters het woord krijgt. Van 21.15 tot 22.00 uur is er een informele afsluiting met een hapje en een drankje, afhankelijk van de dan geldende maatregelen.

Aanmelden kan via de mail: secretariaat@hardinxveld-giessendam.nl.