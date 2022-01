SGP: ‘Waarom geen knarrenhof in De Hoeken in Hoornaar?’

• De schets van de nieuwe woningen in De Hoeken in Hoornaar.

HOORNAAR • Waarom zette het college een streep door de bouw van een knarrenhof in De Hoeken in Hoornaar, terwijl dat een nadrukkelijke wens van de gemeente zelf was? Die vraag stelt de SGP aan burgemeester en wethouders.

In 2020 werd een intentieverklaring gesloten tussen de gemeente, Initiatiefgroep Binnenstebuiten en Arie de Leeuw uit Hoornaar. Zijn plan om woningen te bouwen in De Hoeken en met de opbrengst daarvan een natuurgebied te realiseren werd onlangs door het college afgekeurd.

De SGP is er vooral verbaasd over dat de geplande knarrenhof, met daarin dertig woningen voor starters en senioren, van tafel gaat. Daarbij verwijst de partij naar punt 4 van de intentieverklaring.

‘Daar is een “Knarrenhof” opgenomen (nadrukkelijke wens gemeente) en moeten de te bouwen woningen goed aansluiten op de woningbehoefte in Hoornaar en Hoogblokland! Waarom heeft u een ander besluit genomen dan overeengekomen in de intentieovereenkomst?’

Varianten

Daarnaast vraagt de SGP zich waarom burgemeester en wethouders in hun besluit hebben aangegeven geen woningbouw in De Hoeken toe te staan, maar wel zes woningen net daarbuiten, terwijl dat niet naar voren komt in de twee varianten die De Leeuw had ingediend.

Als laatste wil de oppositiepartij weten of er vooraf overleg is geweest met Arie de Leeuw over het plan waar nu een principebesluit over genomen is. ‘En is hier ook een kosten/batenanalyse voor gemaakt door een onafhankelijk expert?’.

Commissievergadering

De SGP wil ook dat het besluit om woningbouw in De Hoeken niet toe te staan, maar wel groen licht te geven voor zes vrijstaande woningen net buiten het gebied, tijdens de commissievergadering in 2022 besproken gaat worden.