SGP Molenlanden verrast scholen met kistje mandarijnen

• De overhandiging van de mandarijnen bij de School met de Bijbel in Noordeloos. (Foto: Aangeleverd)

MOLENLANDEN • Op de eerste schooldag na de kerstvakantie werd ook de School met de Bijbel in Noordeloos verrast met een kistje mandarijnen.

Alle scholen in Molenlanden kregen deze extra portie vitaminen van de SGP als hart onder de riem. Het werd in ieder geval zeer gewaardeerd door de leerkrachten van de school in Noordeloos.