Maak kennis met 5 eeuwenoude vormen van vermaak

De oorsprong van het woord casino. Velen zullen vast denken dat het woord “casino” een Engels woord is.

Bij casino’s en gokken wordt al snel gedacht aan Las Vegas, de bekendste gokstad van de wereld. Omdat Vegas als gokstad zo bekend is, maken veel mensen de aanname dat het woord casino wel een oorsprong moet hebben in Amerika. Maar niets is minder waar..

Italië in de 19de eeuw

Italië, de 19de eeuw. De oorsprong van het woord casino bevindt zich toch echt in Italië. Zowel het woord als waar het woord voor staat vinden hun oorsprong in Italië. Neem het eerste gedeelte van het woord casino, cas. Dit eerste gedeelte is een gedeelte van het Italiaanse woord “casa”, wat huis betekent. In de 19de eeuw werden bijeenkomsten waar gegokt werd georganiseerd in huizen. Dit waren geen rijtjeshuizen of achterkamers in een bedrijfspand, maar grote landhuizen of villa’s waar voornamelijk de rijke italianen woonde. Deze bijeenkomsten, wat in de toekomst live casino zou heten, kon je bezoeken om te dansen, muziek te luisteren of te kletsen en natuurlijk een gokje te wagen.

De geschiedenis van het casino

De geschiedenis van het casino of andere diverse casinospellen, gaan nog verder terug in de geschiedenis. Al zo vroeg als 1500 werden er al activiteiten georganiseerd waar een bepaalde mate van gokken was terug te vinden. De landhuizen in Italië waar mensen vroeger kwamen voor onschuldig vermaak, waren niet altijd even onschuldig. Mensen kwamen er voor meer dan alleen gokken of een dansje doen. Deze live casino’s beschikte over meer dan alleen maar casino spellen. Er werd gespeeld met handgemaakte speelkaarten die pikante afbeeldingen zouden bevatten. De inzet van de spelen zal niet bij een aantal gouden of zilveren munten zijn gebleven. Er werd vaak ook gegokt om sieraden of andere waardevolle materialen.

Het eerste live casino

Het allereerste echte casino nam de eerste vormen aan van het casino zoals we dat nu kennen. De Casinò di Venezia, gevestigd in Venetie in Italië. Dit casino openende haar deuren voor bezoekers in 1683. In deze tijd waren de casino’s echt voor de elite en werd er ook verwacht dat je zo gekleed was. De meest klassieke en meest bekende casinospellen werden hier en in andere casino’s al langere tijd aangeboden. Denk hierbij aan spellen zoals Blackjack, Roulette, Poker en Baccarat. Vroeger bestonden de live casino uit spellen met kaarten en fiches en niet op spelkasten. Charles Frey uit Amerika introduceerde als aller eerst de volledig mechanische spelkast.

Hoe ziet de toekomst van het casino eruit?

Live casino’s worden nog steeds erg goed bezocht, maar tegenwoordig heb je ook de online casino’s die erg goed bezocht worden. Met alle super snelle technische ontwikkelingen weten we niet waar het gaat eindigen. Misschien kun je in de toekomst door Virtual Reality wel een echt casino binnen stappen in je eigen huis? Mogelijkheden zijn er in ieder geval genoeg. Alle tablets en smartphones beschikken over apps die te downloaden zijn waarop gegokt kan worden. Of het casino in de toekomst alleen nog maar online bezocht zal worden zal nog moeten blijken.