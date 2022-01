Online nieuwjaarsconcert voor Shaare Zedek Ziekenhuis

ALBLASSERDAM • Vanuit de Grote Kerk in Alblasserdam presenteert Stichting Shaare Zedek in samenwerking met het Shaare Zedek Koor op zaterdag 15 januari het traditionele nieuwjaarsconcert, dat ditmaal online gehouden zal worden.

Naast organist Arie van der Vlist en pianist Mark Brandwijk werken leden van het Shaare Zedek Koor, het kinderkoor Samuël onder leiding van Arie van der Vlist mee. Fluitist Kees Alers en harpiste Maria Knops omlijsten de zang muzikaal en verzorgen ook muzikale intermezzo’s. Het programma is zorgvuldig samengesteld en bevat hoopvolle liederen en psalmen om het nieuwe jaar mee te beginnen.

De livestream start om 19.30 uur en is te bekijken via het YouTube kanaal van de Grote Kerk Alblasserdam. Daarnaast wordt het concert uitgezonden via de Reformatorische Omroep. Het Shaare Zedek Koor wil met deze stream geld bijeenbrengen voor het Shaare Zedek Ziekenhuis in Jeruzalem. Het geheel van giften afhankelijke ziekenhuis heeft onder andere geld nodig voor het project ‘Palliatieve zorg voor kinderen’.