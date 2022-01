Ploegchef René Keijzer viert 25-jarig jubileum bij brandweer Goudriaan-Ottoland

GOUDRIAAN • René Keijzer, ploegchef van brandweerpost Goudriaan-Ottoland, vierde onlangs het feit dat hij al een kwart eeuw bij de vrijwillige brandweer is.

Vrijwel elke dag zien de buren van de brandweerkazerne in Goudriaan René Keijzer voorbijkomen. Op de fiets of te voet, even binnenkijken of alles nog in orde is of dat er spullen zijn afgeleverd. Het is een vertrouwde verschijning, want de inwoner van Goudriaan is al 25 jaar een vaste kracht van brandweerpost Goudriaan-Ottoland en sinds zeven jaar is hij ploegchef.

Niet te verwarren overigens met bevelvoerder. “Vroeger heette mijn functie postcommandant”, licht hij toe. “Een bevelvoerder heeft bij een actie de leiding, een ploegchef neemt de zogenaamde koude taken op zich: ervoor zorgen dat alles op de kazerne goed draait, de gesprekken met de brandweermensen over opleidingen, de contacten met de Veiligheidsregio, dat soort zaken.”

Tweede familie

De brandweer is voor hem veel meer dan een club waar je je als vrijwilliger voor inzet. “Het is echt een tweede familie.” Het blijft iets bijzonders: vrijwilliger brandweermensen die in de polder binnen een paar minuten de helpende hand uitsteken bij branden, ongelukken, maar ook bij koeien in mestputten en andere ongemakken.

De toenemende moeite om daar voldoende mensen voor binnen te halen, gaat ook aan brandweerpost Goudriaan-Ottoland niet voorbij. “Daar ben ik als ploegchef veel mee bezig”, knikt René. “Een grote wervingsactie leverde vorig jaar drie jongens op die nu in opleiding zijn. Maar nieuwe vrijwilligers blijven van harte welkom.”

Het volledige interview staat donderdag in Het Kontakt.