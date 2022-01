Week van Gebed gaat opnieuw online in Noordeloos

NOORDELOOS • In Noordeloos wordt de Week van Gebed gehouden van maandag 17 tot en met vrijdag 21 januari. Net als vorig jaar zal dit online plaats vinden. Dagelijks van 20.00 tot 21.00 uur.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de e-mail: int.werkgroep@gmail.com. Men krijgt dan een link toegestuurd voor deelname en om het gebedsboekje te downloaden. Het thema is ‘Licht in het duister’, naar aanleiding van Mattheüs 2. De wijzen uit het oosten zien Zijn ster en komen in Jeruzalem aan om Hem te aanbidden.