Diabetescentrum ASz benoemd tot de patiëntvriendelijkste

DORDRECHT • De jaarlijkse TopASz Award uit het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht is gewonnen door de diabetesverpleegkundigen Jos Kamperman en Valerie Blok van het Diabetescentrum.

De prijs is een beloning van de Cliëntenraad, voor een zorgverlener, team of afdeling uit het ziekenhuis die in het voorbije jaar uitblonk in patiëntvriendelijkheid en gastvrijheid. Maar liefst 136 voordrachten werden ditmaal ingediend door patiënten en collega’s.

“Naast de aandachtige en liefdevolle wijze waarop patiënten in het Diabetescentrum worden gevolgd en verzorgd, denkt deze afdeling ook na over welke vernieuwingen de zorg naar een nog hoger plan kunnen tillen”, aldus het juryrapport. “Daarmee bedrijft de afdeling topsport, op een gebied waar de patiëntenaantallen de komende jaren alleen maar zullen toenemen.”

De prijs bestaat uit een sculptuur en 5000 euro die besteed mag worden aan het nog patiëntvriendelijker maken van de zorg. De winnaars willen dat doen door het geld te investeren in animaties om patiënten beter voor te lichten over onder meer leefstijl en medicijngebruik. De andere vier genomineerden waren dit jaar de afdelingen Breast Clinic, Radiologie en Dialyse en de kinderartsen.