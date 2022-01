Burgemeester Fröhlich presenteert radioprogramma: inwoners kunnen hun nieuwjaarsboodschap insturen

VIJFHEERENLANDEN • Burgemeester Sjors Fröhlich pakt aankomende zaterdag zijn voormalige beroep van radiomaker weer even op. Van 10.00 uur tot 13.00 uur is hij te horen op SRC FM met de Nieuwjaarscappuccino.

Tijdens de uitzending gaan de burgemeester en zijn wethouders graag met mensen in gesprek. Ieder half uur schuift er namelijk ook een wethouder aan bij het radioprogramma. Inwoners konden tot en met afgelopen maandag hun vragen insturen, welke tijdens de uitzending worden beantwoord. Wanneer men aan bepaale vragen niet toekomt, komen de burgemeester en wethouders hier later later op een andere manier op terug.

Voor wie nog een nieuwjaarswens wil inspreken, dit kan vandaag nog. Dit kan door te bellen naar het volgende nummer: 06-50002617 en een voicemail bericht achter te laten. De radio-uitzending werd in het leven geroepen als alternatief voor de nieuwjaarsreceptie, die vanwege corona niet door kon gaan.