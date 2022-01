Molenlanden staat achter loterij Waardlanden, maar wil wel evalueren

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden staat ondanks kritiek vanuit diverse dorpen achter de loterij die Waardlanden organiseert met de kerstboominzameling, maar wil na afloop wel een uitgebreide evaluatie houden.

Dat blijkt uit een reactie van het gemeentebestuur van Molenlanden op vragen die kort daarvoor door de fractie van het CDA waren gesteld.

Waardlanden pakt het inzamelen van kerstbomen dit jaar anders aan. Kinderen kunnen niet traditiegetrouw een kerstboom inleveren in ruil voor 50 cent, maar in plaats daarvan worden lootjes verstrekt, waarmee degenen die een boom ingeleverd hebben, later kans maken op een prijs. Er kwam kritiek op de loterij vanuit vijf kernen in Molenlanden.

Gevreesd werd dat kinderen minder gemotiveerd zouden zijn om bomen op te halen, omdat ze mogelijk veel werk verzetten zonder daarvoor een beloning te ontvangen. Daardoor zouden kerstbomen kunnen gaan rondslingeren of zelfs verbrand worden. In Giessenburg, Hoornaar, Nieuwpoort, Langerak en Noordeloos werd daarom de beloning van 50 cent gehandhaafd, gesponsord en georganiseerd door dorpsraden en ondernemers.

In een reactie op vragen van het CDA benadrukt het gemeentebestuur dat het verbranden van kerstbomen vanuit de APV verboden is. “Wij zullen accuraat reageren mocht er toch illegale verbranding van kerstbomen gaan plaatsvinden”, aldus het gemeentebestuur.

Op de vraag of de beschikbaarheid van muntgeld geen reden zou mogen zijn om dit beleid aan te passen, reageert het college met een bevestiging: “Ja, de beschikbaarheid van muntgeld mag niet de reden zijn voor het aanpassen van het beleid. Wel is het binnen de gemeenschappelijke regeling niet gebruikelijk/wenselijk om te werken met contant geld. Er is vanwege meerdere argumenten gekozen om de beloningssysteem aan te passen.”

Het college van Molenlanden is niet van plan om alsnog het beleid van Waardlanden aan te passen. “Wel gaan wij vanuit de vier deelnemende gemeente aan Waardlanden vragen om het nieuwe beleid te evalueren en voor komende kerstbomenperiode mogelijk aan te passen. We zullen de reacties vanuit de samenleving en raad meenemen in de evaluatie.”