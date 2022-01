5 tips voor het gebruiken van kortingscodes

Op het moment zullen we in Nederland vooral online onze aankopen moeten doen. Dit komt natuurlijk door de strenge lockdown waar we momenteel in zitten vanwege de omikronvariant van het coronavirus. Net als op Nederlandse Loterij is het mogelijk om bij de bestellingen op het internet kortingscodes te gebruiken.

Door dit te doen, kun je dus korting krijgen op je aankoop. Dit is dan ook een goede manier om geld te besparen op je bestelling, wat eigenlijk een erg eenvoudige methode is. Online kun je namelijk al veel couponcodes vinden, die je kunt gebruiken met behulp van de onderstaande tips.

Let op houdbaarheidsdatum

Winkels behouden zich het recht voor om couponcodes eerder dan verwacht en zonder veel kennisgeving te laten verlopen. Het kan te wijten zijn aan een grotere vraag of een beperkt aanbod van producten. Zorg er in ieder geval voor dat je snel reageert op een aanbieding waarin je echt geïnteresseerd bent, want het kan zijn dat deze er de volgende dag niet meer is doordat de actie afgelopen is. Dat zou natuurlijk zonde zijn!

Betaal niet voor codes

Dit kan namelijk een teken zijn dat een website niet betrouwbaar is. Er zijn tal van sites voor het verzamelen van promotiecodes waarvoor je je niet hoeft aan te melden of te betalen om toegang te krijgen tot couponcodes. Kortingscodes zijn gemaakt om je geld te besparen en ze zouden dus niets moeten kosten om te gebruiken! Wel kan het zijn dat je moet voldoen aan diverse voorwaarden om de promotiecodes in te kunnen zetten.

Zoek verder dan Google

Door simpelweg te Googlen op kortingscodes, vind je de meest populaire of generieke code, die niet de beste korting garandeert. Sites met couponcodes werken rechtstreeks samen met retailers en hebben toegang tot exclusieve promotiecodes die niet altijd in een Google-zoekopdracht verschijnen. Ze helpen consumenten ook om nieuwe plaatsen te ontdekken om te winkelen waar ze misschien nog niet eerder aan hadden gedacht. Ga dus verder dan alleen Google als je kortingscodes probeert te vinden voor je online aankoop.

Stapel de kortingcodes

Bij sommige winkeliers op het internet kun je meer dan één coupon of code voor dezelfde aanbieding gebruiken. Gebruik bijvoorbeeld een kortingsbon van 25 procent samen met een gratis verzendcode of gebruik een promotiecode met een uitverkoop- of opruimingsitem om de besparingen te maximaliseren. Het zou immers zonde zijn als je wel zelf betaalt voor de verzending van je bestelling, terwijl je dit dus niet hoeft te doen vanwege de promotiecode van de webshop.

Plaats een grotere bestelling

Als je meer producten koopt bij dezelfde webshop, kom je mogelijk in aanmerking voor een coupon met een betere waarde, zoals 30 euro korting op je aankoop van 100 euro. Combineer in dit geval je aankopen en koop meerdere artikelen van dezelfde winkel om van de korting te profiteren, of vraag een vriend of familielid of ze ook aankopen willen doen bij de webshop, zodat je de besparingen niet misloopt bij het plaatsen van je bestelling online.