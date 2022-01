Molenlanden meldt enkele klachten over carbid schieten

MOLENLANDEN • Rondom de jaarwisseling zijn er bij de gemeente Molenlanden enkele meldingen binnen gekomen over overlast van carbid schieten.

Een bewoner van het Achterland in Groot-Ammers had hierover een klacht ingediend bij het gemeentebestuur. Hij vond dat zijn buren met het carbid schieten te weinig afstand hielden van zijn weide met daarin zijn schapen.

De gemeente Molenlanden reageert daarop met de mededeling dat er enkele meldingen over carbid schieten binnen zijn gekomen. “Een medewerker neemt in ieder geval contact op met de melder”, laat woordvoerder Iris Kooij van de gemeente Molenlanden weten. Ze vervolgt: “Waar mogelijk wordt ook contact opgenomen met de carbidschieters zelf.”

Carbid schieten mag alleen buiten de bebouwde kom. Iris: “De keuze van de locatie van het carbid schieten is bij een aantal meldingen de reden van de overlast. Het schieten vindt dan toch te dicht bij dieren of woningen plaats vindt de melder. Ook volgend jaar zullen we via diverse gemeentelijke middelen de algemene regels benadrukken.”