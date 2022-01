Schade Oud&Nieuw in Molenlanden iets lager dan recordjaar 2020/2021

MOLENLANDEN • De schade die in Molenlanden in verband gebracht wordt met de jaarwisseling, is met 24.310 euro iets lager dan vorig jaar, toen er een negatief record gevestigd werd met 25.970 euro schade.

Het algemene beeld van de jaarwisseling van vorige week is dat die over het algemeen beheersbaar en zonder opvallende of grote incidenten verlopen, meldt het gemeentebestuur van Molenlanden. “De sfeer was op de meeste plaatsen gemoedelijk.”

Brandweer

“Dit betekent helaas echter niet dat er geen schade is”, voegt het gemeentebestuur er direct aan toe. De brandweer heeft diverse keren geassisteerd bij het uitmaken van een vuur. In sommige gevallen is er voor gekozen vanuit gemeente brandbare voorwerpen weg te slepen. De kosten hiervoor, en voor afvoer van vuur resten, zijn nog niet bekend. Voor zover mogelijk zal geprobeerd worden deze in rekening te brengen bij de eigenaar/veroorzaker.

De schade aan gemeentelijke eigendommen in de specifieke periode rond de jaarwisseling namelijk vanaf 24 december 2021 tot en met 4 januari 2022, bedraagt dit keer 19.105 euro. Daarnaast is de schade reeds vanaf 15 november in beeld gebracht. In totaal zorgt dat voor een bedrag van 24.310 euro.

Afvalbakken

Dit jaar is ervoor gekozen de afvalbakken eerder af te sluiten, met uitzondering van de afvalbakken bij de winkelcentra, en tijdelijk te verwijderen. Door deze gerichte actie ziet de gemeente dat er dit jaar minder afvalbakken vernield zijn.

Met de politie wordt samengewerkt om waar mogelijk de schade te verhalen op de daders. Het is nog onbekend of dit mogelijk is, want dan moeten de daders duidelijk in beeld zijn. In een enkel geval hebben ‘organisatoren’ van een vuur aangegeven zelf het asfalt te repareren.

Vuurwerk

Ondanks het vuurwerkverbod werd er op diverse plekken vuurwerk afgestoken en in sommige gevallen is daardoor schade ontstaan. Vanwege problemen in het verleden werd er op het Fortuynplein in Groot-Ammers regelmatig gesurveilleerd. Ondanks diverse meldingen vanuit omwonenden hebben de politie en de BOA’s geen jeugd op strafbare feiten kunnen pakken.

De schade tijdens de jaarwisseling bereikte vorig jaar een hoogtepunt, nadat er in de vier jaren ervoor gemiddeld 16.000 euro schade te betreuren viel.