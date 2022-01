Online bijeenkomsten voor Week van Gebed in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Van 16 tot en met 23 januari vindt de jaarlijkse Week van Gebed plaats. Wereldwijd bidden christenen tijdens deze week samen voor eenheid, voor hun wijk en de wereld. Het overkoepelende thema is ‘Licht in het duister’. Ook in Nieuw-Lekkerland organiseren verschillende kerken gebedsbijeenkomsten, maar vanwege de coronamaatregelen zijn deze uitsluitend vanuit huis te bekijken. De link naar de bijeenkomsten zijn te vinden op de websites van de verschillende gemeenten en op de website van Keerpunt: www.keerpuntnieuwlekkerland.nl.

De Gereformeerde Ontmoetingskerk besteedt in de ochtenddienst van zondag 16 januari aandacht aan de Week van Gebed. Tevens organiseert deze gemeente de eerste viering op maandagavond. Op dinsdag is het de beurt aan de Hervormde Gemeente Maranatha, op woensdag is er een viering in de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Alblasserdam-Nieuw-Lekkerland, op donderdag in de Vrije Baptistengemeente Nieuw-Lekkerland en op vrijdag in de Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg. De vieringen beginnen iedere avond om 19.30 uur.