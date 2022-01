Doe Mee Molenlanden presenteert verkiezingsprogramma

MOLENLANDEN • Doe Mee Molenlanden kiest met verkiezingsprogramma ‘En nu verder!’ voor een verdere invulling van de lokale politiek.

De inwoners van Molenlanden staan in het verkiezingsprogramma centraal. “Er zal opnieuw een samenlevingsagenda komen waarin alle dorpen en die ene stad hun eigen agenda krijgen”, meldt Doe Mee in een persbericht. “En die agenda maken we samen met onze inwoners, verenigingen en bedrijven.”

Naast het lokale maatwerk blijft Doe Mee geloven dat in Molenlanden veel mogelijk is als met elkaar de mouwen opgestroopt worden. “Dat vraagt om lef tonen en durven te kiezen. Dat we transparant zijn en alle belangen goed afwegen, maar vervolgens wel doorpakken.”

In haar verkiezingsprogramma zet Doe Mee Molenlanden in op onder meer de volgende zaken:

• Een samenleving waar iedereen zichzelf mag zijn, we elkaar helpen en iedereen ertoe doet;

• We alles op alles zetten om de woningbouw in Molenlanden te versnellen zodat inwoners in hun eigen dorp kunnen blijven wonen en oud worden.

• We ons verenigingsleven actief blijven steunen, onder andere door de rekening van de OZB door de gemeente te blijven betalen.

• Ondersteunen en helpen we agrariërs die door overheidsbeleid zich genoodzaakt voelen andere paden in te slaan.

• En willen we de lokale lasten voor onze inwoners, net zoals de afgelopen jaren, laag houden.

Alle standpunten zijn te vinden in het verkiezingsprogramma ‘En nu verder!’, te vinden op www.doemeemolenlanden.nl/verkiezingsprogramma-gr2022.