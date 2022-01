Ook in Noordeloos wordt 50 cent voor een kerstboom gegeven

NOORDELOOS • Ons Noordeloos en het Dorpsberaad Noordeloos hebben de handen ineen geslagen en zullen zorgen dat de jeugd die een of meerdere kerstbomen komt brengen bij de inzameling gewoon, zoals ze dat gewend zijn, 50 cent per boom krijgen.

Ons Noordeloos en het Dorpsberaad Noordeloos volgen hiermee de dorpen Giessenburg, Hoornaar, Langerak en Nieuwpoort, die ook besloten hebben om de jeugd 50 eurocent per boom toe te kennen. Dat is weer een reactie op de loterij die afvalinzamelaar Waardlanden dit jaar introduceerde. Iedereen die een kerstboom bij Waardlanden komt inleveren, krijgt een lot. Eind januari is de trekking, waarbij diverse prijzen te winnen zijn. De eerste prijs is een cadeaubon van 500 euro voor een weekendje weg.

Daarop kwam kritiek. In eerste instantie alleen vanuit Giessenburg en Hoornaar. Het missen van een directe beloning en de onzekerheid van een prijs bij een loterij waren de belangrijkste redenen om in deze dorpen zoals vanouds gewoon 50 cent per boom te gaan geven aan de kinderen, die vaak in groepjes te werk gingen. Er werden sponsors gevonden om deze actie te bekostigen.

Na Giessenburg en Hoornaar volgden Nieuwpoort en Langerak met een soortgelijke actie. En nu dus ook in Noordeloos. “Want, wie zorgt voor een schoon en opgeruimd dorp verdient een beloning!”, aldus Jan Willem van Mourik namens Ons Noordeloos en Dorpsberaad.