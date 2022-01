Welke vloeren zijn geschikt voor de badkamer?

Wil je de badkamer verbouwen ? Bij het uitzoeken van een badkamer speelt de vloer een grote rol, deze heeft veel invloed op de sfeer van de badkamer. Daarom is de keuze ervan heel belangrijk.

Bij het uitkiezen van de vloer heb je de keuze uit verschillende soorten vloeren en materialen. Maar welke vloeren zijn er eigenlijk geschikt voor de badkamer en waar moet je op letten? Je leest het in deze blog!

Kenmerken badkamervloeren

Bij het uitkiezen van een nieuwe badkamervloer is het belangrijk dat je met een aantal zaken rekening houdt. Badkamers zijn enorm vochtige ruimtes, daar is niet elk materiaal tegen bestand. Een houten vloer is bijvoorbeeld door dit vocht niet geschikt voor een badkamer. Door het vochtgehalte krijg je ook sneller last van kalkaanslag of schimmel. Je wil dus ook dat de vloer onderhoudsvriendelijk is en dat eventuele kalk en schimmel eenvoudig te verwijderen zijn. De materialen waar je het beste voor kan kiezen zijn keramische tegels, natuursteen tegels of een gietvloer. Deze drie zijn allemaal bestand tegen vocht en daarnaast ook onderhoudsvriendelijk.

Keramische tegels

De meeste mensen kiezen voor keramische tegels. Deze tegels zijn heel onderhoudsvriendelijk en stevig en daardoor zeer populair. Daarnaast zijn deze tegels in vrijwel alle prints, kleuren en maten verkrijgbaar. Door het grote assortiment is de prijsrange ook breed. Hierdoor zijn keramische tegels tegen alle prijzen en voor alle budgetten beschikbaar.

Natuursteen tegels

Natuursteen tegels zijn echte blikvangers in de badkamer, ze zorgen voor een luxe sfeer. Veel mensen denken bij natuursteen dat er weinig keuze in kleuren en maten is. De keuze is wat beperkte dan bij keramische tegels, maar nog steeds vrij breed. Denk bijvoorbeeld aan verschillende soorten terrazzo tegels en verschillende aardetinten. Natuursteen tegels zijn wel kostbaarder dan keramische tegels.

Gietvloer

Een gietvloer bestaat uit een dun laagje vloeistof dat wordt uitgegoten op een ondervloer. Het grote voordeel is dat deze vloeren geen reliëf hebben en daardoor eenvoudig schoon te maken zijn. Daarnaast zijn deze vloeren enorm stevig en beschadigen dus ook niet snel. Het grote nadeel is het prijskaartje, deze vloeren zijn relatief duur.