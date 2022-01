Help: ik wil pakketjes versturen naar het buitenland

Bij het versturen van pakketten naar het buitenland komt van alles kijken. Zo heeft het ene land een strengere douane dan het andere land en is zelfs de adressering per land verschillend. Dan zijn er nog verzendtarieven, invoerrechten en andere zaken waar u op moet letten.

We kunnen ons voorstellen dat u door de bomen het bos niet meer ziet, zeker wanneer u niet regelmatig naar het buitenland verzendt. We hebben een aantal belangrijke punten waar u op moet letten op een rijtje gezet!

Adressering

De adressering is in ieder land anders. In Nederland gebruiken we straatnaam, huisnummer, woonplaats en postcode. In België is de postcode bijvoorbeeld al anders en worden er alleen cijfers gebruikt en geen letters. Let er dus goed op dat de adressering klopt bij het land waar je je pakketje naartoe verzendt.

Het verpakken van je pakket

Bij het verpakken van je internationale zending moet je met meer regels rekening houden dan met de verzending binnen Nederland. Ook dit is weer afhankelijk van het land waar je pakket naartoe moet. Er is een aantal internationale regels waar je aan moet denken. De verpakking moet stevig zijn en een val van 1,5 meter aankunnen. Het is verstandig om de hoeken van de doos van extra tape te voorzien. Vul de ruimte van je pakket op met opvulmateriaal. Let erop dat je dit niet met oude kranten doet, in verband met censuurregels.

Producten die niet zijn toegestaan

Kijk altijd naar de lijst met verboden producten van de vervoerder. Wanneer je iets verstuurd naar een land waar dit product verboden is, wordt het in beslag genomen of vernietigd. Dat zou zonde zijn! Producten die over het algemeen sowieso niet internationaal verzonden mogen worden, zijn onder andere: spuitbussen, alcoholische dranken, aanstekers, beschadigde accu’s en beperkt houdbare goederen.

Douaneformulier

Voor het internationaal verzenden buiten de EU moet u een douaneformulier invullen. Dit formulier moet volledig ingevuld zijn. Is dit niet het geval, wordt uw pakket teruggestuurd of vernietigd. Op het formulier geeft u het totale gewicht aan van het pakket en beschrijft u zo specifiek mogelijk wat de inhoud van het pakket is. Daarnaast geeft u een schatting van de totale waarde van het pakket. Wanneer er meerdere producten in het pakket zitten, geeft u de waarde per product aan en daarna de totale waarde. Dit douaneformulier kan online worden ingevuld wanneer u ervoor kiest om het pakket online te frankeren. Wanneer u naar een pakketpunt gaat om dit te doen, kunt u het formulier op papier invullen. Het formulier wordt dan in een paklijst envelop gedaan en daarna op het pakket geplakt. Zo is het formulier beschermd tegen verschillende weersomstandigheden en kan de douane het formulier goed lezen.