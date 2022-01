Burgemeester Sjors Fröhlich houdt nieuwjaarstoespraak: ‘2022 wordt het jaar van herstel’

VIJFHEERENLANDEN • Burgemeester Sjors Fröhlich van de gemeente Vijfheerenlanden heeft in zijn nieuwjaarsboodschap zijn begrip uitgesproken voor de frustratie die onder inwoners en ondernemers heerst. Hij roept op om er met elkaar over te blijven praten op de momenten dat het even te veel wordt. “Het is normaal om af en toe bang of verdrietig te zijn, maar ik geloof dat het leven weer leuk wordt.”

“Ik moest net nog even terugdenken aan januari vorig jaar toen ik u de beste wensen deed toekomen voor 2021. We zouden elkaar weer mogen gaan ontmoeten, omhelzen en feesten. Bovendien kwam het vaccinatieprogramma op stoom. Er was dus hoop. Desondanks werd 2021 toch weer een moeilijk jaar. Een jaar waarin we uiteindelijk weer in de lockdown terecht kwamen, waar we nu nog in zitten”, begint Fröhlich.

Vaccineren

De burgemeester vervolgt te zeggen dat hij gezien heeft wat de gevolgen zijn voor mensen die te maken kregen met corona of op de lange termijn zelfs met Long Covid. Maar ook zag hij dat de nieuwe maatregelen leidden tot verdriet en wanhoop bij ondernemers. Toch vraagt hij om respect te hebben voor elkaars mening. Ook wanneer het aankomt op vaccineren.

“Dit onderwerp leidt tot gedoe binnen vriendenkringen of families. Kijk, ik ben voor vaccineren en ik snap niets van mensen die zich net laten inenten. Maar ik heb wel respect voor hun mening. Ik zal het gesprek aan blijven gaan en hoop dat ik hen ervan kan overtuigen om zich alsnog te laten vaccineren.”

Veerkracht

Fröhlich vertelt over de positieve dingen die hem op zijn gevallen binnen de gemeente. ‘Veerkracht’ is hierbij het sleutelwoord. “Ik zie hier een gemeente met inwoners en ondernemers die creatief zijn. Tegenslagen worden omgezet in kansen en wordt gekeken naar hoe het wél kan. Ik ben daar als burgemeester ontzettend trots op. die veerkracht hebben we ook in 2022 nodig.”

Tot slot kijkt de burgemeester vooruit naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart: “Ga stemmen, want dat is de manier om invloed uit te oefenen op de keuzes die er in Vijfheerenlanden gemaakt worden over de zorg, woningbouw, klimaat en duurzaamheid. Dat zijn onderwerpen die niet alleen hier, maar in de hele wereld van belang zijn de komende jaren. We gaan verder bouwen aan onze prachtige gemeente. Alles wat hier doen begint bij u.”