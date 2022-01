Nieuwjaarsduik in Giessenburg voor het goede doel

GIESSENBURG • Een frisse start van het nieuwe jaar; dat was het voor Paul de Graaf en Gijs Lemmen. Zij doken op zaterdag 1 januari de Giessen in. Deze Nieuwjaarsduik was niet alleen ijskoud, maar zorgde ook voor een mooi begin van 2022. Met het aangaan van deze uitdaging haalden beide heren namelijk geld op voor stichting Dream4Kids.

De mannen deden mee aan de New Year’s Dive for Charity van Heroes for Charity. Deze organisatie organiseert challenges waarmee deelnemers geld ophalen voor een zelf gekozen goed doel. De officiële Nieuwjaarsduik in Scheveningen kon dit jaar helaas niet doorgaan, maar daar lieten de mannen zich niet door tegenhouden. Zij gingen de uitdaging alsnog aan door de Giessen in te springen. Daarna konden zij hun welverdiende medaille in ontvangst nemen.

Wie zelf een uitdaging wil aangaan voor een goed doel naar keuze, kan een kijkje op www.heroesforcharity.nl.