Natuurwerkdag bij Slingelandse Plassen in Goudriaan

• In december werden er bomen geplant bij de Slingelandse Plassen.

GOUDRIAAN • Op zaterdag 8 januari wordt de eerste natuurwerkdag georganiseerd bij de Slingelandse Plassen in Goudriaan.

De beheergroep wil dan samen met vele vrijwilligers weer het groot onderhoud op pakken op de Slingelandse Plassen. Dit wordt herhaald op zaterdag 12 februari en zaterdag 12 maart. Iedereen hiervoor is welkom en kan meedoen door zich vooraf aan te melden via slingelandseplassen@gmail.com. De natuurwerkdagen beginnen om 08:30 uur.

Belangstellenden voor openhaardhout of tuinsnippers kunnen zich via dit email adres eveneens melden. De opbrengst hiervan komt ten goede aan de initiatieven in het gebied.