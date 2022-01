Lek en Waard Wonen: 25 nieuwe woningen en zorggebouw op locatie Mourik in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Op de locatie Mourik in Groot-Ammers wil woningcorporatie Lek en Waard Wonen 25 woningen en een zorggebouw voor starters, ouderen en zorgbehoevenden bouwen. De planning is dat de nieuwbouw in 2023 van start gaat.

Het gaat daarbij om het braakliggende terrein tussen de Bernhardstraat, de Irenestraat en het Fortuijnplein. Daarnaast worden voor de nieuwbouw de woningen aan de Prins Bernhardstraat 9 tot en met 14 gesloopt.

Voor de sloop van deze huizen voert de woningcorporatie als argumenten de verouderde technische staat en de leeftijd van de woningen aan, net als de mogelijkheid om de ruimte te gebruiken voor de nieuwe inrichting van het terrein.

Nultredenwoningen

Er is nog geen definitief ontwerp, maar Lek en Waard Wonen gaat uit van vier type woningen. Aan de Irenestraat komen tien zogenaamde nultredenwoningen voor ouderen. In dit type woning zijn de woonkamer, de keuken, de badkamer, de toiletruimte en één slaapkamer op de begane grond.

De woningen hebben twee bouwlagen. Op de verdieping komt een slaap-/hobbykamer en een bergruimte voor de technische installaties van de woning. De woningen hebben een vloeroppervlak van ongeveer 85 vierkante meter.

Patio

Aan de watergang wil Lek en Waard Wonen drie patiowoningen realiseren. Deze zijn gelijkvloers en bestaan uit één woonlaag. De woningen hebben in plaats van een achtertuin een patio, een ommuurde binnentuin.

Midden op het terrein zijn twaalf rijwoningen gepland. De woningen zijn voor een- en tweepersoonshuishoudens van alle leeftijden of kleine gezinnen. De woningen lijken op de vier nieuwbouwwoningen in de Emmastraat.

Beperking

Naast deze rijwoningen hoopt Lek en Waard Wonen 26 zorgeenheden te bouwen. ‘Deze plannen zijn het gevolg van een initiatief van een groep ouders, die een locatie zocht voor hun kinderen met een verstandelijke en soms lichamelijke beperking’, meldt de woningcorporatie in een persbericht.

Alle woningen worden uitgevoerd als Nul-Op-de-Meterwoning. Dat betekent dat de woning net zoveel energie opwekt als door de bewoners (bij normaal gebruik)wordt verbruikt. De woningen zijn gasloos en op het platte dak worden zonnepanelen gelegd.

Parkeerdruk

Tijdens een informatieavond voor omwonenden kwamen meerdere aandachtspunten aan bod, waaronder de parkeerdruk in de Irenestraat en de toewijzing van de zorgwoningen. Wat betreft de planning: in het voorjaar wordt de nieuwbouw verder uitgewerkt, in het najaar zullen de huizen aan de Prins Bernhardstraat gesloopt worden en in 2023 kan dan de nieuwbouw starten.