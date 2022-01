Protest tegen PFOA grond bij Chemours gaat ook in 2022 door

DORDRECHT/REGIO • De actiegroep die al enkele jaren wekelijks een aantal emmers PFAS vervuilde terugstort voor de poort van Chemours, zet hun protest ook in 2022 onverstoorbaar door.

Op nieuwjaarsdag, werden de eerste emmers grond, zoals gebruikelijk op zaterdag, weer teruggestort voor de poorten van Chemours.

Dit gebeurde op zaterdag 1 januari onder het motto ‘Een gezond 2022 zonder PFAS’. Niet alleen vanuit Sliedrecht kwamen er weer meer mensen, ook uit Papendrecht waren er mensen aanwezig om hun bezorgdheid en ongenoegen te uiten over de nog steeds doorgaande PFOA uitstoot.

Onder de deelnemers bevonden zich wederom vertegenwoordigers aanwezig van PRO Sliedrecht, D66 en Onafhankelijk Papendrecht, alsmede uiteraard de basisgroep, bestaande uit Kees van der Hel, Ton Schipper, Karel Thieme en Joop Keesmaat.

Inmiddels heeft deze groep uitgebreid contact gehad met de Onderzoeksraad Voor Veiligheid OVV, die de kankerverwekkende uitstoot van Chemours meeneemt in hun grootschalige onderzoek naar de jarenlange uitstoot van zogenaamde zeer zorgwekkende stoffen door Tata Steel in IJmuiden. De uitkomsten van dit onderzoek worden in de loop van dit jaar verwacht.

Onlangs werd bekend dat Chemours nog tot 2030 de tijd wil hebben om de verdere uitstoot van ‘zeer zorgwekkende stoffen’ (niet alleen PFAS, maar ook onder andere TFE, Ether en HFP) te reduceren.

Net als voor de actiegroep is dat ook voor de gemeenten Sliedrecht, Dordrecht, Papendrecht en Molenlanden niet aanvaardbaar. Door hun wekelijkse protest wil de actiegroep deze zeer gezondheidsbedreigende situatie aan de kaak blijven stellen.