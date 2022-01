Giessenburg houdt traditie van spullen slepen in Nieuwjaarsnacht in stand

GIESSENBURG • In de Nieuwjaarsnacht zijn er spullen gesleept in Giessenburg. Tuinbankjes een droogmolen en een aanhangwagen werden bij de Hervormde kerk neergezet.

In het verleden kende de Alblasserwaard een traditie van spullen slepen in de Nieuwjaarsnacht. De laatste jaren gebeurt dat steeds minder. In Giessenburg wordt de traditie in ieder geval in stand gehouden.