Nieuwjaarsduik in Molenaarsgraaf brengt ruim 2400 euro op voor het goede doel

MOLENAARSGRAAF • De nieuwjaarsduik in de Graaf bij Molenaarsgraaf heeft minimaal ruim 2400 euro opgebracht voor het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie onderzoek naar hersentumoren bij kinderen.

Er gingen uiteindelijk negen mensen te water voor het goede doel. Initiatiefnemers Peter en Annemarie Overduin uit Molenaarsgraaf zijn bijzonder blij met het meeleven, de medestanders in het water en het geld voor het goede doel.

De zwemmers gingen te water ter hoogte van de Graafdijk-West 68 en zwommen schuin naar de overkant richting de Gijbelandsedijk. De meesten namen een retourtje. Eén zwemmer ging voor 50 euro nog iets verder naar de Jumbo.

Peter Overduin is dirigent van het Inspire2live koor, dat in Alblasserdam zetelt. Gedurende de coronapandemie heeft het koor veel minder kunnen optreden en daardoor is er op die manier minder geld ingezameld voor het goede doel.

Giften zijn dus meer dan welkom op NL10 RABO 0113 4491 35 ten name van Stichting Inspire2livemusic.