Geen mensen met vuurwerkletsel bij ziekenhuis in Dordrecht

DORDRECHT • Op de Eerste Hulp van het Albert Schweitzer ziekenhuis zijn tussen middernacht en 07.00 uur op Nieuwjaarsochtend 2022 in totaal 17 mensen met letsel geholpen.

Hieronder waren geen slachtoffers van vuurwerkletsel. Wel waren er enkele gevallen van teveel alcohol in combinatie met letsel door vechtpartijen of ongelukken.

Dat meldt burgemeester Wouter Kolff van de gemeente Dordrecht op Facebook.

Hij is blij dat de jaarwisseling in Dordrecht zonder grote incidenten is verlopen. Net als op veel andere plaatsen in de regio concludeerde hij ook dat er ondanks het verbod veel vuurwerk afgestoken.