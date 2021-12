BOA’s en politie vinden 230 kilo illegaal vuurwerk in Schoonrewoerd

• Illegaal vuurwerk uit een eerdere vondst in Vijfheerenlanden.

SCHOONREWOERD • Op donderdag 30 december hebben de BOA’s van de gemeente Vijfheerenlanden en de politie 230 kilo illegaal vuurwerk aangetroffen in Schoonrewoerd.

De burgemeester van Vijfheerenlanden besloot de schuur en de keet waar het vuurwerk werd gevonden te sluiten. De politie heeft het vuurwerk in beslag genomen. Burgemeester Sjors Fröhlich: “Deze 230 kilo vuurwerk gaat in elk geval niét vanavond de lucht in.”

Aanhouding

De BOA’s constateerden dat er in Schoonrewoerd zwaar vuurwerk werd afgestoken. Hierop alarmeerden zij de politie. De politie doorzocht een nabijgelegen ‘zuipkeet’ en een schuurtje. In totaal werd hierbij 230 kilo illegaal vuurwerk aangetroffen, waaronder cobra’s, shells en nitraat. De politie heeft de huurder van het pand aangehouden en heeft de zaak in onderzoek.

Sluiting pand

In het pand waren meerdere mensen aanwezig. Zij namen na de komst van de politie de benen. Vanwege de verstoring van de openbare orde en om te voorkomen dat de keet en schuur weer in gebruik genomen zouden worden, heeft de burgemeester ze gisteravond voor vier tot zes weken gesloten.

Burgemeester Sjors Fröhlich: “Deze hoeveelheid illegaal vuurwerk te midden van een aantal huizen is levensgevaarlijk. Als de boel ontploft, levert dat een groot gevaar voor omwonenden op en brengt het enorme schade met zich mee.” De gemeente heeft het pand op grond van artikel 174a van de gemeentewet gesloten.