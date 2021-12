Cindy Smit doet mee aan landelijke protestactie kapsalons tegen lockdown

NIEUW-LEKKERLAND • Cindy Smit is één van de eigenaren van een kapsalon in de Alblasserwaard die meedoet aan de landelijke protestactie van kappers tegen de gedwongen coronasluiting.

Zes maanden is haar kapsalon aan de Galjoenstraat in Nieuw-Lekkerland nu al dicht door de drie lockdowns. En waarin ze in de eerste twee periodes zich er met de tanden op elkaar nog doorheen knokte, is de grens nu wel bereikt.

“Als burgers krijgen we allerlei maatregelen opgelegd: was je handen, houd afstand van elkaar, zorg voor genoeg ventilatie”, reageert Cindy. “Maar door deze lockdown zegt de regering eigenlijk tegen ons: jullie kunnen dat niet. Dat voelt zo onrechtvaardig. In plaats van een lockdown hadden ze beter naar ons toe kunnen komen met de vraag: ‘Wat hebben jullie nodig om toch veilig de deuren op te kunnen houden?’.”

Ventilatie

Sinds de start van de coronacrisis zijn er volgens haar geen besmettingen geweest door de activiteiten in haar kapsalon. Ze wijst op de ruimte tussen de kapperstoelen en de mogelijkheden tot ventilatie. “Zelf heb ik ook nog geen corona gehad en ik kan toch echt niet op anderhalve meter van mijn klanten blijven. De besmettingshaarden zijn op heel andere plekken, maar wij zijn wel de dupe.”

Voor haar was het voldoende aanleiding om zich van harte aan te sluiten bij de landelijke protestactie. Op donderdag opende ze van 10.00 tot 14.00 uur toch de deuren; niet voor een knipbeurt, maar wel voor een kop koffie of thee. “Buiten de deur, want het moet wel veilig gebeuren.”

Signaal

Ze is strijdlustig, bracht de nodige uren aan de telefoon door om andere kappers uit Nieuw-Lekkerland en in de streek aan te sporen ook mee te doen. “En gelukkig waren er veel die mee wilden doen. Het is goed om zo een signaal af te geven. Niet alleen voor de kapsalons; dit geldt ook voor bijvoorbeeld de horeca en de sportscholen.”

Het is een open deur, maar net als andere ondernemers wordt ze zwaar getroffen door opnieuw een lockdown. “En dan net voor de feestdagen, hoe verzinnen ze het. Steun krijg ik ook niet. Daarvoor had ik in december minder dan 1.000 euro omzet moeten hebben, maar dat is een veel te lage drempel.”

Spaargeld

Ze vervolgt: “Het doet echt pijn om van je spaargeld boodschappen te moeten doen. Het geld dat je overhoudt zou je juist opzij moeten kunnen zetten voor investeringen in de kapsalon of je pensioen. Ik denk wel eens dat ze niet beseffen dat achter elke onderneming een ondernemer zit en achter elke ondernemer een gezin.”